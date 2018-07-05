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Karaborsacı Türk taraftar, Moskova'da gözaltına alındı

Rusya ile Hırvatistan arasında oynanacak Dünya Kupası çeyrek final maçına karaborsa bilet satmaya çalışan Türk vatadaşının gözaltına alındığını belirtti.

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Karaborsacı Türk taraftar, Moskova'da gözaltına alındı

Rus basınına konuşan bir kaynağın verdiği bilgilere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın yakınındaki Smolenskaya Meydanı'nda Rusya-Hırvatistan maçına karaborsa bilet satan şahıs, 7 bilet karşılığında 280 bin ruble (yaklaşık 4.500 dolar) aldı.

TARAFTAR KİMLİĞİ YOK

Kaynak, Türk vatandaşının futbol taraftarı olarak kayıt olmadığını, taraftar kimliğine sahip olmadığını ve FIFA ile bilet satış anlaşması yapmadığını kaydetti.

Kaynak, Türk vatandaşının Rusya kanunları kapsamındaki idari cezaya çarptırılması için idari protokol düzenlediğini de ifade etti.

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