Karabük evinde Akhisar'dan 3 yedi

Kardemir Karabükspor, kötü gidişe Teleset Akhisarspor karşısında da dur diyemedi. Konuk ekip, 41. dakikada Mustafa Yumlu'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 58. dakikada Muğdat şık bir golle farkı 2'ye çıkardı. Maçta son sözü 74'te penaltıdan Soner Aydoğdu söyledi ve maçın skorunu ilan etti.

Bu sonucun ardından Kardemir Karabükspor, Süper Lig'de oynadığı son 14 maçta 12. kez sahadan yenik ayrıldı ve 12 puanla son sırada kaldı.

Geçen haftayı Alanyaspor galibiyetiyle tamamlayarak 12 haftalık galibiyet hasretini sonlandıran Akhisar Belediyespor ise üst üste 2. maçını da kazandı ve puanını da 27 yaparak küme düşme hattının 6 puan üstüne çıktı.