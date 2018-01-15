Karabükspor, Ahmet Karadayı'yı transfer etti

Kardemir Karabükspor'da maliyeti yüksek oyuncularla yollar ayrılırken, yeni oyuncular takıma kazandırılıyor.
GENÇ OYUNCU İLE 3.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Bu kapsamda Belçika 3. Lig ekiplerinden ASV Geel takımının orta saha oyuncusu 22 yaşındaki Ahmet Karadayı ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Kulüp binasında düzenlenen törende 3.5 yıllık sözleşmeye imza atan Ahmet Karadayı, Kardemir Karabükspor'a gelmesinde yardımcı olanlara teşekkür ederek takımı için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.