Karabükspor, Ahmet Karadayı'yı transfer etti

Başakşehir'e imza atan Arda Turan, "Türkiye'ye dönersem sadece Galatasaray'a gelirim" demiştin. Ne değişti?" sorusuna, "Bana kucak açmadılar" şeklinde cevap verdi.

4

Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor

Şampiyonluk yarışındaki takım sayısının çokluğu ve yapılan transferlere bakılırsa, tarihin en çekişmeli yarışına sahne olacak olan 2017-2018 sezonunun ikinci yarısı cuma günü başlayacak.