Karabükspor-Fenerbahçe - CANLI SKOR

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10' Karabükspor, son dakikalarda oyuna ortak olmaya çalışıyor. Ev sahibi takım bu dakikalarda daha çok topla oynayan taraf.
2' GOL... Karabükspor 0-1 Fenerbahçe (Kravchenko K.K)
1' Maç başladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Karabükspor'a konuk oluyor.
Şampiyonluk umudunu son haftaya taşımayı hedefleyen sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'la arasındaki averaj farkını azaltmak için küme düşmesi kesinleşen Karabükspor'u farklı mağlup etmek istiyor.
İŞTE İLK 11'LER
Karabükspor: Rybka, Kravchenko, Tayyib, İshak Doğan, Hakan Aslantaş, Murat Akın, Osman Çelik, Cem Özdemir, Herve Kage, Bliznichenko, Ergin Keleş
Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Neustadter, Skrtel, Şener, Josef, Mehmet Topal, Giuliano, Aatıf, Fernandao, Soldado