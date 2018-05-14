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Karabükspor-Fenerbahçe - CANLI SKOR

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de sezonun son deplasman maçına Kardemir Karabükspor karşısında çıkıyor.

Karabükspor-Fenerbahçe - CANLI SKOR
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10' Karabükspor, son dakikalarda oyuna ortak olmaya çalışıyor. Ev sahibi takım bu dakikalarda daha çok topla oynayan taraf.

2' GOL... Karabükspor 0-1 Fenerbahçe (Kravchenko K.K)

1' Maç başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Karabükspor'a konuk oluyor.

Şampiyonluk umudunu son haftaya taşımayı hedefleyen sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'la arasındaki averaj farkını azaltmak için küme düşmesi kesinleşen Karabükspor'u farklı mağlup etmek istiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Karabükspor: Rybka, Kravchenko, Tayyib, İshak Doğan, Hakan Aslantaş, Murat Akın, Osman Çelik, Cem Özdemir, Herve Kage, Bliznichenko, Ergin Keleş

Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Neustadter, Skrtel, Şener, Josef, Mehmet Topal, Giuliano, Aatıf, Fernandao, Soldado

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