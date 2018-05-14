Karabükspor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
Bir maçı fazla olan lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde, 66 puanlı Fenerbahçe, ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen rakibini yenerek, şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımak amacında.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde hafta içinde Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2 yenilerek kupayı rakibine kaptıran sarı-lacivertli ekip, 33. hafta maçında Karabük'te puan kaybetmesi durumunda ise şampiyonluk şansını yitirecek.
MUHTEMEL 11'LER
Karabükspor: Rybka, Hakan, Kravchenko, Tayyib, Bliznichenko, Osman, Murat, Cem, Kage, Ahmet, Ergin
Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper, Giuliano, Aatıf, Soldado