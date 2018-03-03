Galatasaray Karabükspor'a 7 attı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar fırtına gibi başladığı ve ilk yarıda 6 gol attığı maçta Karabükspor'u 7-0 mağlup etti.
GOMİS 4 GOL ATTI
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada, 18. dakikada, 26. dakikada, 33. dakikada Bafetimbi Gomis, 16. dakikada kendi kalesine Özgür, 40. dakikada Garry Rodrigues, 64. dakikada Sinan Gümüş kaydetti.
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CİMBOM LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Bu galibiyetin ardından Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de puanını 50'ye çıkarırken haftayı lider kapatmayı başardı.
Kardemir Karabükspor ise 12 puanda kaldı. Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek.
Karabükspor ise gelecek hafta deplasmanda Kayserispor'u konuk edecek.