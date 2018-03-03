Karabükspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Geçtiğimiz hafta liderlik koltuğunu Başakşehir'den geri alan sarı-kırmızılılar, lig sonuncusu Karabükspor'u yenerek puanını 50'ye yükseltmek istiyor.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Karabükspor
Çağlar
Hakan
Kravchenko
Osman
İshak
Traore
Murat
Bliznichenko
Leandrinho
Ibanez
Ergin
Galatasaray
Muslera
Linnes
Maicon
Serdar
Nagatomo
Tolga
Selçuk
Feghouli
Belhanda
Rodrigues
Gomis