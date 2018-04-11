Karabükspor'da yolsuzluk iddiası soruşturması

Alınan bilgiye göre; kulübün bir önceki yönetiminin, "yolsuzluk" yapıldığı iddiasıyla başvuruda bulunması üzerine yapılan incelemelerin ardından Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılığın talimatıyla kulübün eski üst yöneticisi Hakan Ayvaz gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak Karabük Adliyesi'ne getirilen Hakan Ayvaz, savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı.

(Gözaltına alınan Hakan Ayvaz)

Karabükspor'da kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve yönetiminin 6 Kasım 2017'de istifasının ardından olağanüstü genel kurul kararı alınmış, 3 defa çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen genel kurul, 4'üncüde yapılabilmiş ve başkanlığa 11 Aralık 2017'de Ziya Ünsal seçilmişti.

Genel kurulda, Hikmet Ferudun Tankut ve yönetimi ibra edilmeyince yeni yönetim tarafından "yolsuzluk" yapıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş ve üst yönetici Hakan Ayvaz'ın görevine son verilmişti. Daha sonra Ünsal ve ekibi de olağanüstü genel kurul kararı almış ve bir daha aday olmamıştı. 21 Şubat'ta yapılan olağanüstü genel kurulda ise bu defa başkanlığa Mehmet Aytekin seçilmişti.

Öte yandan hem sportif hem de ekonomik açıdan zor günler geçiren kırmızı-mavili takımın, bu sezon ligin bitimine 6 hafta kala bir alt lige düşmesi de kesinleşmişti.

Habertürk gazetesi yazarı Atilla Türker, konuyla ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Türker, "K.Karabükspor’la ilgili Ankara’daki bir bağımsız denetleme şirketinin raporları, ‘vurgunun’ boyutlarını gözler önüne serdi. Bir yıl içinde 3 menajerlik şirketine 11 milyon 393 bin TL’lik fatura kesilmiş. İşin ilginci, bu şirketlerden tek bir oyuncu bile alınmamış!" dedi.

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