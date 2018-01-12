Karabükspor Kulübü: G.Saray Çağlar'ı istedi

beIN Sports'a konuşan Bülent Toraman, Çağlar Akbaba hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Bülent Toraman'ın açıklamaları;

TAKIMDA TUTMAK İSTİYORUZ

"Galatasaray'da Çağlar için bir teklif geldi ancak teşekkür edip teklifi reddettik. Çağlar'ı takımda tutmak istiyoruz."

"Galatasaray, Çağlar'ı takımında düşündüğünü söyledi. Başkanımız Çağlar'ı takımda tutmak istediğini kendilerine iletti ve teşekkür etti."

Sezon başında Bucaspor'dan bedelsiz olarak Karabükspor'a transfer olan Çağlar Akbaba, bu sezon 3 maçta 5 gol yedi.