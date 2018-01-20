Karabük'te Gençlerbirliği kazandı

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Kardemir Karabükspor evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk 45 dakikasında daha atak görünen ev sahibi takım oldu ancak taraflar eşitliği bozamadı. İkinci yarıda rakip sahada boş alanlar bulan Gençlerbirliği 60. dakikada Skuletic ile öne geçti. 1-0'dan sonra Karabükspor beraberlik için yüklense de girişimler sonuçsuz kaldı.

Karşılaşmada skoru belirleyen isim Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Uğur Çiftçi oldu. 90+3'te gelen gol skoru belirledi ve başkent ligde ekibi 3 maç aradan sonra kazandı.