Karacabey Belediyespor şampiyonluğunu istiyor

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle birçok lig, askıya alınmıştı.

Futbolun akıbeti henüz belli olmazken UEFA Başkanı Ceferin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile olasılıklardan bahsetmişti.

Maçları yaz aylarına ertelemeyi düşündüklerini belirten Ceferin, bu ihtimali gerçekleştirememeleri halinde ise bu sezonun kayıp olabileceğini dile getirmişti.

KARACABEY KUPASINI İSTİYOR

Ceferin'in açıklamalarının ardından, TFF 3. Lig 3. Grup'ta en yakın rakibine 19 puan fark atarak lig bitmeden şampiyonluğunu ilan eden Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, konuyla ilgili konuştu.

28 maçta 64 puan toplayan ekibinin hakkının teslim edileceğine inanan Ülker, şampiyonluk kupasını istediklerini belirtti.

İsmail Ülker, ''Avrupa’da bizim durumuzda olan bir takım yok. Türkiye liglerinde en erken şampiyon olan takım olduk. Önceliğimiz sağlık. Bir an önce ülkemiz bu virüsten kurtulur inşallah. TFF ve Kulüpler Birliği ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Çarşamba günü TFF ile Bakanlığın bir toplantısı var. Onu bekliyoruz. Bir iptal kararı alınırsa hukuki olarak bir hamle yapacağız. Ortada kazanılmış bir hak var.'' ifadelerini kullandı.