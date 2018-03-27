Karadağ-Türkiye maçı muhtemel 11'leri

A Milli Futbol Takımı, ikinci hazırlık maçında deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak. Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20.10'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Mücadelede, Sırbistan Futbol Federasyonundan Milorad Mazic düdük çalacak. Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Ay-yıldızlı ekip, geçtiğimiz cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ile Antalya'da oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazanmıştı.

KARADAĞ İLE İKİNCİ MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile tarihindeki ikinci maçına çıkacak. İki ekip daha önce ilk kez, 29 Mayıs 2016'da hazırlık maçında Antalya'da karşı karşıya gelmişti. Türkiye, o maçı Mehmet Topal'ın 90+4. dakikada attığı kafa golüyle kazanmıştı. Milli takım, bu mücadeleyle rakibiyle Karadağ'daki ilk maçına da çıkmış olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Karadağ: Mijatovic, Mijuskovic, Tomasevic, Stojkovic, Savic, Vukcevic, Jovovic Ivanic, Kojasevic, Beqiraj, Jovetic

Türkiye: Volkan, Hasan, Serdar Aziz, Çağlar, Gökhan, Mehmet Topal, Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf, Emre Akbaba, Cenk Tosun