Karagümrük, Erkan Zengin'i transfer etti

TFF 2. Lig ekiplerinden Karagümrükspor, Türk asıllı İsveçli futbolcu Erkan Zengin'i kadrosuna kattığını duyrdu.

AÇIKLAMA YAPILDI

kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

''Kulübümüz Erkan Zengin'i renklerine bağladı. Daha önce Süper Lig'de Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor formaları giymiş olan ve İsveç Milli Takımı'nda 21 maça çıkmış deneyimli futbolcu artık "Kırmızı-Siyahlı" formamızın başarısı için ter dökecektir.

Erkan Zengin, yöneticimiz Osman Hacıoğlu huzurunda sözleşmeyi imzaladı. Zengin: "Buraya para için değil, Karagümrük ve Süleyman Abi'yi arkadaşlarımla birlikte şampiyon yapmaya geldim." dedi.''

İstanbul'un köklü ekibi Karagümrükspor, Başkan Süleyman Hurma yönetiminde yeni bir oluşumun içerisine girerek, Hansa Rostock'ten Selçuk Alibaz başta olmak üzere Süper Lig tecrübesi olan Yiğit İncedemir, Benjamin Fuchs, Turgut Doğan Şahin, Mehmet Batdal gibi isimleri kadrosuna katarak oldukça ses getirmişti.