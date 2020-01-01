Karagümrük Ömer Erdoğan'a emanet

Karagümrük, yeni teknik direktörüne kavuştu.

Kulüpten yapılan açıklamada futbolcu olarak Bursaspor'da şampiyonluk yaşamış Ömer Erdoğan'la anlaşma varıldığı duyuruldu.

İşte o açıklama:

"Yeni Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan! Hocamıza yeni görevinde başarılar dileriz."

3 Mayıs 1977 tarihinde Almanya'nın Kassel şehrinde dünyaya gelen Ömer Erdoğan, futbolculuk kariyerinde Almanya'da ve Türkiye'de forma giydi. Ülkemizde Galatasaray ve Bursaspor başta olmak üzere bir çok takımın formasını terleten Erdoğan, 2010'da 6 yıl kaptanlığını yaptığı Bursaspor ile şampiyonluk yaşadı. Ömer Erdoğan, Ay-Yıldızlı formayla ise 3 Milli maça çıktı.

Antrenörlük kariyerine Eskişehirspor'da başlayan Ömer Erdoğan, 2014 yılında Türkiye Kupası'nda final oynayan takımın teknik kadrosunda yer aldı. 42 yaşındaki teknik adam 2015'te ise Bursaspor ile Süper Kupa Finali'ne çıktı.