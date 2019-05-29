Karagümrük'ü Erkan Zengin taşıdı

TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 2-0 mağlup eden Fatih Karagümrük, 14 yıllık aranın ardından yeniden Spor Toto 1. Lig'e adını yazdırdı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde 1926 yılında Karagümrük İdmanyurdu adıyla kurulan kulüp, 93 yıllık tarihe sahip. Profesyonel liglerde 43 sezon mücadele eden kırmızı-siyahlılar, Süper Lig'de 6, 1. Lig'de 17, 2. Lig'de 8, 3. Lig'de ise 12 sezon yer aldı.
BAŞKAN SÜLEYMAN HURMA
Başkanlığını Kayserispor ve Trabzonspor'da sportif direktörlük görevlerinde bulunan Süleyman Hurma'nın yaptığı Fatih Karagümrük'ün kadrosunda Süper Lig tecrübesi bulunan futbolcular yer alıyor.
TECRÜBELİ İSİMLER VAR
Kırmızı-siyahlı ekip kadrosunda daha önce Süper Lig ve 1. Lig'de forma giyen Erkan Zengin, Mehmet Batdal, Ahmet Aras, Barış Özbek, Bilal Aziz Özer ve Çağrı Ortakaya gibi isimleri bulunduruyor.