Ensonhaber.com'a dön

Karagümrük'ü Erkan Zengin taşıdı

Sakaryaspor'u 2-0 yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Fatih Karagümrük, 14 yıllık hasrete nokta koydu. Karagümrük'te başta Erkan Zengin olmak üzere tecrübeli futbolcuların performansı alkış topladı.

Yorum Yap

Karagümrük'ü Erkan Zengin taşıdı

TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 2-0 mağlup eden Fatih Karagümrük, 14 yıllık aranın ardından yeniden Spor Toto 1. Lig'e adını yazdırdı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde 1926 yılında Karagümrük İdmanyurdu adıyla kurulan kulüp, 93 yıllık tarihe sahip. Profesyonel liglerde 43 sezon mücadele eden kırmızı-siyahlılar, Süper Lig'de 6, 1. Lig'de 17, 2. Lig'de 8, 3. Lig'de ise 12 sezon yer aldı.

BAŞKAN SÜLEYMAN HURMA 

Başkanlığını Kayserispor ve Trabzonspor'da sportif direktörlük görevlerinde bulunan Süleyman Hurma'nın yaptığı Fatih Karagümrük'ün kadrosunda Süper Lig tecrübesi bulunan futbolcular yer alıyor.

TECRÜBELİ İSİMLER VAR

Kırmızı-siyahlı ekip kadrosunda daha önce Süper Lig ve 1. Lig'de forma giyen Erkan Zengin, Mehmet Batdal, Ahmet Aras, Barış Özbek, Bilal Aziz Özer ve Çağrı Ortakaya gibi isimleri bulunduruyor.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM