Rıdvan Dilmen, Cüneyt Çakır'ın derbide VAR incelemesi sonrası verdiği kararların tamamının doğru olduğunu söyledi.

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını üzen Galatasaray'da Gomis'in yokluğu hissediliyor. Ligde sadece 4 gol atabilen Eren Derdiyok, beklentileri karşılayamadı.

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin en çok tartışılan anı şüphesiz Onyekuru'nun penaltı pozisyonuydu. VAR hakemlerine göre, Nijeryalı futbolcu Necip'e faul yaptı.

VAR hakemleri: Onyekuru Necip'e faul yaptı

Spor Toto Süper Lig, "topun oyunda kaldığı süre" istatistiğinde Macaristan, Belarus, Finlandiya, Slovakya ve Slovenya gibi ülkelerin gerisinde kalarak, Avrupa'nın 20. sırasında yer alıyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve takım kaptanı Jose Sosa, Sivas’ta kangal yetiştiriciliği yapan bir çiftliği ziyaret etti.

Karaman ve Sosa, kangal çiftliğini ziyaret etti

1 Şenol Güneş'in soyunma odasında yaptığı konuşma Beşiktaş Kulübü, 1-0 kazanılan Galatasaray derbisi sonrası soyunma odasında çekilen görüntüleri yayınladı. Güneş'in Caner ve Quaresma'ya yaptığı gönderme gülüşmelere neden oldu.

2 Cengiz Ünder'in İnter'e attığı şık gol Roma'da oynayan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, yine jeneriklik bir gol attı. Ünder'in bu seferki kurbanı İnter'di.

3 Rıdvan Dilmen: VAR kararları doğru Rıdvan Dilmen, Cüneyt Çakır'ın derbide VAR incelemesi sonrası verdiği kararların tamamının doğru olduğunu söyledi.

4 Hakeme yanlışlıkla tokat atan futbolcu Suudi Arabistan Ligi'nde Al-İttihad ile Al-Hazem'ın karşı karşıya geldiği maçta Jhon Fredy Pajoy, yanlışlıkla hakeme tokat attı.

5 VAR hakemleri: Onyekuru Necip'e faul yaptı Beşiktaş-Galatasaray derbisinin en çok tartışılan anı şüphesiz Onyekuru'nun penaltı pozisyonuydu. VAR hakemlerine göre, Nijeryalı futbolcu Necip'e faul yaptı.

6 UEFA'dan 3'üncü Avrupa kupası 2021 yılından itibaren, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin dışında 3'üncü bir turnuvanın daha oynanacağı duyuruldu.

7 Vida'dan ilginç müdahale Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona eren derbide ilginç bir an yaşandı. Vida'nın Onyekuru'yu durdurma tarzı "Zeybek oynayarak topu aldı" şeklinde yorumlandı.

8 Bursasporlu Ertuğrul maçı setin üstünde izledi Cezası nedeniyle Erzurumspor maçında forma giyemeyen Ertuğrul Ersoy, maçı Teksas grubunun bulunduğu tribünden takip etti.

9 Galatasaray'da Fernando cezalı duruma düştü Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Fernando, Ç.Rizespor maçında forma giyemeyecek. Sakatlanan Feghouli'nin durumu ise belirsiz.