Karaman ve Sosa, kangal çiftliğini ziyaret etti

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Sivas Belediyespor'la eşleşen bordo-mavili takım, dün şehre iniş yaptı.
ZİYARETE GİTTİLER
Takımın teknik direktörü Ünal Karaman ve kaptan Jose Sosa, Kangal köpekleriyle ünlü olan Sivas şehrinde bir çiftliğe ziyarete gitti.
SOSA KÖPEKLERİ SEVDİ
Kangal köpeği eğitmeni Hüseyin Yıldız’ın daveti üzerine Meraküm’de bulunan Kangal Üretim Çiftliği’ne giden Karaman ve Sosa, tesisi gezip dünyaca ünlü Sivas kangal köpeklerini sevdi.
Köpeklerle eğlenceli vakit geçiren Arjantinli futbolcu, bol bol fotğraf çekilmekten de geri durmadı.