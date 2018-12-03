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Karaman ve Sosa, kangal çiftliğini ziyaret etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve takım kaptanı Jose Sosa, Sivas’ta kangal yetiştiriciliği yapan bir çiftliği ziyaret etti.

Karaman ve Sosa, kangal çiftliğini ziyaret etti
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Sivas Belediyespor'la eşleşen bordo-mavili takım, dün şehre iniş yaptı.

ZİYARETE GİTTİLER

Takımın teknik direktörü Ünal Karaman ve kaptan Jose Sosa, Kangal köpekleriyle ünlü olan Sivas şehrinde bir çiftliğe ziyarete gitti.

SOSA KÖPEKLERİ SEVDİ

Kangal köpeği eğitmeni Hüseyin Yıldız’ın daveti üzerine Meraküm’de bulunan Kangal Üretim Çiftliği’ne giden Karaman ve Sosa, tesisi gezip dünyaca ünlü Sivas kangal köpeklerini sevdi.

Köpeklerle eğlenceli vakit geçiren Arjantinli futbolcu, bol bol fotğraf çekilmekten de geri durmadı.

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