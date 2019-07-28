Karaman: Yusuf benim kardeşim

Sezon öncesi hazırlık çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Bordo-mavili ekipte, hafta içi yapılan akşam antrenmanından sonra Yusuf Yazıcı'nın da aralarında bulunduğu bazı genç futbolcular şut çalışması yaparken Ünal Karaman, ertesi gün maç oynayacak olmaları sebebiyle oyunculardan antrenmanı sonlandırmalarını istedi.

Buna tepki gösteren Yusuf, "Ekstra antrenman yapmazsak biz daha nasıl gelişeceğiz" diyerek hocası Karaman'a sitem etmişti.

Yaşanan bu olayın ardından Ünal Karaman, hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulunurken konuya açıklık getirerek, Yusuf ile arasında herhangi bir problem olmadığını sözlerine ekledi.

"BENİM YUSUF İLE İLGİLİ BİR SORUNUM YOK"

Yusuf Yazıcı ile ilgili çıkan haberlerle ilgili konuşan Ünal Karaman, "Bunlar arzu edilmeyen şeyler. Benim Yusuf ile ilgili bir sorunum yok. Yusuf benim kardeşim, değerlim, pırlantam. Her ne kadar onları değersiz ve yanlış anlamaya çalışsalar da... Bunlar bu camiada büyümüşler, formalarını giyiyorlar. Transfer olsalar dahi bu kulübe milyon eurolar kazandırarak gidecekler. Dolayısıyla kendi değerimiz, sadece Trabzonspor'un değeri değil, Türkiye'nin değeri olarak gördüğümüz insanları, saçma sapan, 'yok hocayla arası bozuk', 'Şöyle oldu böyle oldu' bunlar yanlış şeyler.

O üstün bilgili arkadaşlara ben şunu söylüyorum. Ağır bir antrenman temposundan geçiyoruz. Bu antrenman planlamasını sezon başından itibaren yetkin hocalarımızla yapıyoruz. Şiddetli geçen antrenmanlar sonrası müsabaka oynuyorsanız o oyuncuyu kollamak zorundasınız. Burada sadece konu Yusuf konusu değil ama burada yine engin bilgili insanlar yine engin bilgileriyle birilerini yönlendirmeye kalkıyorlar. Artık bıraksınlar, 'camiayı seviyoruz' diyorlarsa bıraksınlar ve huzur versinler." diyerek sözlerini tamamladı.