Karatede milli sporculardan 4 madalya

Fikret Orman: Beşiktaş'ı satacak sözü beni çok üzdü

1 Benzia: Zamanla daha iyi olacak Fenerbahçe'nin yeni transferi Yassine Benzia, Atiker Konyaspor maçında oynadığı oyunla beğeni topladı.

2 Belhanda pazarlığı devam ediyor G.Saray'da Emre Akbaba transferinin ardından iyice gözden düşen Younes Belhanda, futbol kariyerini Al Ahli takımında sürdürmeyi planlıyor.

3 Galatasaray-L.Moskova maçının yayıncısı belli değil Galatasaray'ın Şampiyolar Ligi macerası Lokomotiv Moskova maçıyla başlıyor. Terim'in ilk 11'i netleşirken, karşılaşmayı yayınlayacak kanal ise henüz belli değil.

4 Rıdvan Dilmen'in derbi yorumu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde saha ve seyirci avantajından dolayı sarı-lacivertli ekibin bir adım önde olduğunu ifade etti.

5 Cocu: Bugün biraz şanslıydık Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Konyaspor galibiyeti sonrasında yaptığı açıklamada "Dürüst olmak gerekirse şanslıydık. Rakibin pozisyonlarını düşününce bunu söyleyebiliriz." dedi.

6 Başakşehir evinde Antalyaspor'a 4 attı Medipol Başakşehir, konuk ettiği Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini elde etti ve puanını 12'ye çıkararak zirve yarışına ortak oldu.

7 Fenerabahçe derbi öncesi Konyaspor'u yendi Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti ve 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

8 Fikret Orman yeniden başkan oldu Beşiktaş'ta seçime tek aday olarak giren Fikret Orman, yeniden başkan seçildi.

9 Akhisarspor, Safet Susic ile yollarını ayırdı Spor Toto Süper Lig’in ilk 5 haftasında galibiyet alamayan Akhisarspor, Boşnak teknik adam Safet Susic ile yollarını ayırma kararı aldı.