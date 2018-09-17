Karatede milli sporculardan 4 madalya

Almanya’da düzenlenen Karate 1 Premier Lig’de sezonun 6. etabında milli sporcular ikişer altın ve bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamada, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılım puanı veren organizasyonda yer alan milli sporcuların toplam 4 madalya elde ettikleri ifade edildi.
Başkent Berlin’deki Horst Korber Spor Salonu’nda yapılan müsabakalarda kadınlar kumite 68 kiloda mücadele eden Eda Eltemur, finalde Azerbaycanlı Iryna Zaretska’yı 7-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
50 kilo finalinde ise milli sporcu Serap Özçelik Arapoğlu, Japon Ayaka Tadano karşısında 0-0 biten müsabakada hakem kararıyla tatamiden 4-1 galip ayrılarak altın madalya elde etti.
Milli sporcu Ali Sofuoğlu, erkekler ferdi kata dalında Japon rakibi Yuta Hibi’ye 4-1 üstünlük kurarak bronz madalyayı boynuna taktı.
Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran ve Gökay İlgezdi’den oluşan Erkek Kata Milli Takımı da İngiltere’yi 5-0 yenerek üçüncülük kupasını kazandı.