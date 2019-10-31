Karavayev: Fenerbahçe sayesinde ev satın aldım

2016-17 sezonunun 2. yarısında Fenerbahçe forması giyen 27 yaşındaki Oleksandr Karavayev, Ukrayna basınına verdiği röportajda Fenerbahçe'den de bahsetti.

"KİEV'İN MERKEZİNDEN ALDIM"

Oturduğu evin maliyetini Fenerbahçe'den aldığı parayla karşıladığını söyleyen kanat oyuncusu, "Türkiye'de Fenerbahçe'de oynarken kazandığım parayla, Kiev'in merkezinden bir ev satın aldım. 2-3 kilometrelik çevreye göre gerçekten uygundu fiyatı. Yazlık bir ev de istiyordum, ancak her yeri gezip bakmak gerekiyor. Öncelikle hayatını rahat geçirmeyi düşünmek önemli. İyi bir ev almak ve iyi bakmak için de paraya ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

"BOŞ ZAMANLARDA MAÇ İZLİYORUM"

Boş zamanlarında ne yaptığı sorulan Ukraynalı oyuncu, "Kanepeme oturup, maç izlemeyi seviyorum. Ukrayna Ligi'nde maç varsa izlerim. Ligde oynayan çok arkadaşım da var. Bazen başka herhangi bir işim yoksa yabancı ligleri de izliyorum." dedi.

SADECE 3 MAÇTA OYNAMIŞTI

Fenerbahçe'de sadece 3 maçta oynayabilen Karavayev, yaz aylarında Dinamo Kiev'e transfer oldu ve bu sezon 13 maçta oynarken, 1 de asist yaptı.