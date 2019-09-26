Kareem: LeBron yavaşlıyor ama yine de ayrı bir seviyede

Los Angeles Lakers efsanesi Kareem Abdul-Jabbar, LeBron James'ten 2019-20 sezonu için beklentilerini açıkladı.

Kareem, USA Today'den Mark Medina ile bir röportajda LeBron'dan olan beklentilerini şöyle sıraladı:

"LeBron'un iyi bir sezon geçireceğini düşünüyorum. Kasık sakatlığı talihsizdi. Bunların hepsi nasıl oynamaya çalıştıklarına ve etraflarında ne kadar derinliğe sahip olduklarına bağlı. LeBron ve (Anthony) Davis sahada birlikte çalışan iki iyi adam. DeMarcus Cousins'ın fiziksel olarak tutunamaması talihsiz bir durum. Onun çok fazla problemi vardı ama New Orleans'da Davis ile oynadığı zaman, oldukça sempatiklerdi. Gerçekten iyi bir eşleşme oluyorlardı. Bu anlamda onun için üzgünüm."





"LEBRON İÇİN FARKLI BİR YAVAŞLAMA SEVİYESİNDEN BAHSEDİYORUZ"

"LeBron'un pek fazla sorunu yok. Kendisinin ve takımının sakatlığıyla işler kötüye gitti. Ama bunlar olur. LeBron kariyerini tehdit eden bir sakatlıktan geri dönmeye çalışmıyor. Sadece biraz yavaşlıyor. LeBron'ken yavaşladığınızda, farklı bir yavaşlama seviyesinden bahsediyorsunuz."

Lakers, aslında geçen sezonun ilk evrelerinde playoff noktası için mücadele ediyordu, ancak Kareem'in belirttiği gibi, LeBron Aralık ayında kasık sakatlığıyla çıkmak zorunda kalınca onu önemli miktarda zaman kaçırmış ve sonuç olarak, Los Angeles yarıştan daha fazla düşmüştü.