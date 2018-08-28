Karim Hafez Başakşehir'de

Beşiktaş'ın Antalyaspor'a 3-2 yenildiği maçta disiplinsiz davranışlarda bulunan Tolgay ve Quaresma'ya ceza verilmesi gündemde.

Quaresma ile Tolgay, Şenol Güneş'i kızdırdı

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Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği Fabian'ı almaktan vazgeçti. Menajer oyunlarının yanı sıra bir de sağlık sorunları eklenince transfer gerçekleşmedi.

Eski takımı Alanyaspor'a 2 gol birden atan Emre Akbaba, neden sevinmediğini anlattı. Akbaba, "Eski arkadaşlarıma saygıdan dolayı sevinmedim" dedi.

Genellikle lige kötü başlamasıyla bilinen F.Bahçe, 3 maçta 2 mağlubiyet alarak yine şaşırtmadı. Sarı-lacivertlilerde hedef, Beşiktaş derbisine kadar toparlanıp 6. haftadaki dev maçla çıkışa geçmek.

Fenerbahçe lige yine kötü başladı

Başakşehir, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti ve puanını 6'ya çıkardı.

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Galatasaray Alanyaspor'a 6 attı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yenildiği Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor'u 6-0 mağlup etti ve puanını 9'a çıkardı.