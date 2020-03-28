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Karius, Almanya'ya dönüyor

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yeni sezonda devam etmeyeceklerini açıkladığı Loris Karius ile Hertha Berlin'in ilgilendiği ortaya çıktı.

| Haber Merkezi
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Beşiktaş’ta kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Loris Karius, Almanya’ya dönüş hazırlıkları yapıyor.

Bundesliga temsilcisi Hertha Berlin, deneyimli kaleciyi resmen transfer listesine aldı. Alman ekibinin, Karius’un yanı sıra Liverpool’la da temasa geçtiği ortaya çıktı. Hertha Berlin’in, İngiliz ekibine 4 milyon euroluk teklif yapacağı aktarıldı.

KARIUS'UN SEVGİLİSİ SOPHIA ÜLKESİNE DÖNMEK İSTİYOR

Karius’u bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Alman kulübünün en büyük kozu deneyimli kalecinin kız arkadaşı olacak. Sophia Thomalla’nın Berlin’de yaşadığı ve Karius’la beraber ülkesine dönmek istediği belirtiliyor.

Transferle ilgili Sport1’e konuşan H.Berlin Sportif Direktörü Preetz, yaz döneminde girişimde bulunacaklarını bildirdi.

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