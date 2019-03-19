Karius ayrılmak için Liverpool'dan yardım istedi

Şenol Güneş'in millî takımla anlaşması sebebiyle çalkantılı günler yaşayan Beşiktaş, şimdi de Loris Karius kriziyle uğraşıyor.

Konyaspor maçından sonra Güneş'in "Karius bize adapte olamadı, Tolga Zengin olsa onu oynatırdım" açıklaması üzerine Alman file bekçisi alacakları için kulübü FIFA'ya şikâyet etmişti.

YÜZÜME SÖYLEMELİYDİ

Bununla da yetinmeyen Karius, Göztepe maçından sonra "Hocaya medyadan önce benimle konuşmasını söyledim. Bu durum beni rahatsız etti" sözlerini kullanmıştı.

SÖZLEŞMEMİ FESHEDİN

Bu açıklaması sebebiyle iyice gözden düşen ve Şenol Güneş'in yüzüne bile bakmadığı Karius, ayrılmayı kafasına koydu.

Beşiktaş'ta çok mutsuz olan 25 yaşındaki kaleci, bonservisini elinde bulunduran Liverpool ile görüştü ve sözleşmesinin feshedilmesi için yardım istedi.

Siyah-beyazlılar Karius'u sezon başı 2,5 milyon avroya iki yıllığına kiralamıştı. Alman file bekçisi ile Bundesliga ekibi E. Frankfurt ile F. Düsseldorf ilgileniyor.