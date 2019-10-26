Karius: Ben daha ne yapayım

Beşiktaş'ta performansı en çok tartışılan isimlerin başında gelen Karius, takım arkadaşlarına sitem etti.

"PENALTIYI DA MI BEN ATAYIM?

Alman kalecinin maç sonu soyunma odasında "Kazanmamız için daha ne yapayım? Penaltıyı da mı ben atayım" diyerek takım arkadaşlarına sitemde bulunduğu öğrenildi.

45 MAÇTA 65 GOL YEDİ

Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanan Karius, siyah-beyazlı formaya çıktığı 45 maçta kalesinde tam 65 gol görerek hayal kırıklığı yarattı.

MESAİ BAŞLADI

Braga'ya 2-1 yenilen Beşiktaş, G.Saray maçı hazırlıklarına başladı. Abdullah Avcı yönetiminde bir buçuk saat süren çalışmada futbolcuların moralsiz olduğu gözlendi.

Tedavileri devam eden Ruiz ile N'Koudou takımdan ayrı düz koşu yaparken Braga maçında forma giyen oyunculara ise yenileme çalışması yaptırıldı.