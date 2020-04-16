Beşiktaş'ta Karius krizi

Beşiktaş'ın İngiliz ekibi Liverpool'dan kiraladığı Loris Karius, performansıyla siyah-beyazlılarda hayal kırıklığı yaratan isimlerden olmuştu.
Kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve daha önce teknik direktör Sergen Yalçın'ın yolların ayrılacağını açıkladığı Karius'un, Beşiktaş'ı, alacakları nedeniyle FIFA'ya şikayet ettiği öğrenildi.
YÖNETİM, ''FESHEDEBİLİRSİN'' DEDİ
Ödeme yapılmaması durumunda yönetimden sözleşmesinin feshedilmesini talep eden Alman kaleciye, siyah-beyazlı yetkililer, ''Alacaklarında vazgeçersen tek taraflı fesih yapabilirsin." cevabını verdi.
Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden görüşmesi bekleniyor.