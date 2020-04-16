1 Lens, Hollanda'ya gitti Beşiktaşlı oyuncu Jeremain Lens, kulüpten izin çıkması üzerine ülkesine döndü.

2 Dirar: Türkiye'nin en büyük kulübündeyim Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, koronavirüs salgını sırasında kulübünün büyüklüğünü bir kez daha anladığını söyledi.

3 Beşiktaş'ta Karius krizi Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, alacakları nedeniyle siyah-beyazlı kulübü FIFA'ya şikayet etti. Yönetim, ''Tek taraflı fesih yapabilirsin'' dedi.

4 Maçlarla birlikte gelirler de askıya alındı Liglerin askıya alınmasıyla birlikte yayın geliri, maç günü hasılatı ve sponsorluk ödemeleri de ertelendi. Kulüplerin tek gelir kaynağı olarak Youtube kanalları kaldı.

5 Fatih Terim'in son testi negatif çıktı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüsü tamamen atlattığını duyurdu.

6 Futbolcuyken şampiyonluk göremeyen teknik direktörler Futbolculuk kariyeri boyunca hiç lig şampiyonluğu yaşayamamış efsane isimleri sizler için derledik.

7 Aykut Kocaman, yurt dışından teklif aldı Belçika'nın Royal Antwerp takımı, bir süredir boşta olan Aykut Kocaman'ın peşine düştü.

8 İngilizler Kral Selman ile Şeyh Mansur'u konuşuyor Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın Newcastle United'ı satın alacak olması, İngiltere'de manşetlerden düşmüyor. Şeyh Mansur ile Selman'ı kıyaslayan gazeteler, 2. Körfez Savaşı benzetmesi yaptı.

9 Yanal: Beşiktaş'ın 100. yılı sağlıklı bir sezon değildi Teknik direktör Ersun Yanal, katıldığı bir programda Gençlerbirliği'ni çalıştırdığı dönemle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Yanal, "Biz şampiyonuz sandık ama Beşiktaş'ın 100. yılıydı" dedi.