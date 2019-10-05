Karius: Beşiktaş'tan ayrılacağım

KRALSPOR / DIŞ HABER

Geçen sezon Beşiktaş'ın Liverpool'dan 2 yıllığına kiraladığı Karius, siyah-beyazlı takımda gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı.

Beşiktaş'a geldiği günden beri büyük hatalar yapan ve birçok maçın kaybedilmesinde başrol oynayan Alman kaleci, The Guardian'a verdiği röportajda sezon sonunda İngiltere'ye döneceğinin sinyallerini verdi.

"İNGİLTERE YA DA ALMANYA'DA OYNAYABİLİRİM"

Kiralık sözleşmesi bitince Beşiktaş'tan ayrılacağını belirten 26 yaşındaki kaleci, "Burada sezon sonuna kadar sözleşmem var, neler olacak göreceğiz. Belki Liverpool'a dönerim, belki İngiltere ya da Almanya'da başka bir takıma. Neler olacağını bilemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Şu anda Beşiktaş'ta oynadığı maçlara odaklandığını söyleyen Karius, "Burada geçirdiğim zamandan keyif alıyorum. Tabii ki İngiltere'de oynarken daha çok göz önündesiniz ama Beşiktaş da iyi bir kulüp. Geçen yıl kolay olmadı ancak genel olarak ilk sezon benim için iyiydi. Beşiktaş'la bir sözleşmem var ancak gelecek yıl belki Liverpool'da oynarım" dedi.