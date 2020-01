Karius: Bu sezon en rahat maçım Galatasaray'a karşıydı

Beşiktaş’ın Alman file bekçisi Loris Karius, kulübün resmi Youtube kanalının konuğu oldu.

1) Bu sezon kalede en iyi ve rahat hissettiğin maç hangisi?

“Bu seneki Galatasaray maçını söyleyebilirim çünkü en iyi oynadığımız maçlardan biriydi. Tüm takım savaştı o maçta ve maçın içerisinde hiç gol yiyeceğimizi düşünmedim. O yüzden benim için en rahat geçen maçlardan biri olduğunu söyleyebilirim.”

2) Kaleci olmasaydı hangi mevkide oynamak isterdi?

“Kaleci olmasaydım forvet oyuncusu olurdum. Çünkü kalecilikten önce de forvette oynuyordum. Zaten halihazırda arkadaşlarımla oynadığım zaman biraz daha forvette oynamaya çalışıyorum. O yüzden forvet oyuncusu olurdum.”

3) Premier Lig ve Bundesliga tecrübelerinden sonra ikinci sezonu burada. Türkiye Ligi’nin oyun tarzı hakkında ne söyler?

“Çok zor bir lig çünkü her takımın her takımı yenme gücü olan bir lig. Çok direkt oynanıyor. Her ne kadar bazı takımlar teknik olarak üst seviyede oynamasa da oyunu zorlaştıran takımlar oluyor. Özellikle deplasman maçları çok zor oluyor.”

4) Kız arkadaşı isterse saçlarını keser mi?

Yeni bir imaj yapar mı? Yaparsa ne olur? Kimin ne dediği pek önemli değil ben kesmek istersem keserim. Kesmek istemezsem kesmem. -Net bir cevap oldu? Tabii ki öyle. Biri saçımı kırmızıya boyamamı istese boyamam. Yalnızca kendim istersem yaparım.

5) Takımdaki en yakışıklı üç futbolcu?

Takımda çok yakışıklı var ama düşününce zaman alıyor.Benim için zor biraz kız arkadaşım var. (gülerek) Victor Ruiz fena değil. -İpucu verelim: Oğuzhan soruları görünce ilk beni söyler dedi. Onu unuttum ben. 1 numarayı söyleyemeyeceğim ama üçlü olarak söylersek Victor Ruiz, Jeremain Lens ve Dorukhan bence iyi bir karma oldu. Ama ilk numarayı söyleyemem bazı hanımefendilerin oylaması lazım.

6) Futbol oynamasaydı ne iş yapardı?

Mankenlik veya oyunculuk düşünür müydü? Mankenlik veya modellik düşüncem pek olmadı ara ara bunu yapıyorum ama profesyonel olarak değil. Küçük yaşlarda video ya da film kurgulamayı severdim. Hâlâ bazı videoları film haline getirmeyi ve editlemeyi severim. Futboldan sonra da restoran açabilirim.

7) Takım içindeki en iyi anlaştığı oyuncu kim?

Herkesle iyi anlaşıyorum. Spesifik bir isim vermek gerekirse Orkan’ı söyleyebilirim. Ama takım içinde çok iyi bi enerji var herkesle çok iyi anlaşıyorum. Lens, Vida, Oğuzhan… Birçok isimle çok vakit geçiriyorum.

8) Kariyerinde arkasında durmakta güven duyduğu savunma oyuncuları kimler?

Tabii ki Van Dijk ilk aklıma gelen isim. Vida da keza öyle gelen tüm topları engelleyebiliyor, bu da güven veriyor. Lovren de öyle çok başarılı bir oyuncu. Aslında kişiden ziyade arka dörtlü uyum içinde olmalı asıl önemli olan ve güven veren o.

9) Kaleciler dramatik son dakika golleri atabiliyor. Kendi attığı bir golü nasıl hayal eder?

“Almanya’daki bir arkadaşımla o sezonla ilgili hedeflerimizi yazardık o hedeflerden biri de gol atmak. Şimdiye kadar olmadı ama böyle bir durum olursa gerçekten güzel bir his vereceğine inanıyorum. Belki bu sezon deneyebilirim.”

-Peki nasıl bir gol atmak istersin?

“Gerçekçi olmak gerekirse kafa vuruşu ile ya da karambolle vurmamla gol atmak güzel olabilirdi.”

10) İstanbul’daki yaşamı hakkında neler anlatır?

“Çoğunlukla evde sakin şekilde geçiriyorum. Kız arkadaşımla bazen bir yerlere gidiyorum. Onun harici İstanbul’da boğaz tarafında çok güzel restoranlar var oralara gidiyoruz. Çok fazla insan var çok fazla trafik var. Ancak yine de burayı evim gibi görüyorum.” -Peki trafikte başına gelen enteresan bir olay var mı? “Çok fazla şey oluyor. Yemek satmaya çalışan insanlar bana garip geliyor Almanya’da hiç görmeye alışık olmadığım bir şey.”

11) Türk yemekleri ile arası nasıl ve yapabiliyor mu?

“Yemek yapabiliyorum tabii ama genelde arkadaşlarımla yemeğe gittiğim için çok fazla yapıyorum diyemem. Almanya’da da çok fazla Türk yemeği yerdim ama tabii burada çok daha güzel.”

–En sevdiğin 3 Türk yemeği?

-Kebap

-Baklava

-Menemen