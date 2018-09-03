Karius, Bursa'da atılan su şişelerine isyan etti

Siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıkan Alman kaleci Karius, Bursa deplasmanında sahaya atılan su şişelerinden dolayı yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi.

KARİUS FAZLA MESAİ YAPTI

Beşiktaş ile Bursaspor arasında geçmişte yaşanan olaylardan dolayı iki takım taraftarları deplasman maçlarına gitmiyor. Bursaspor taraftarları da dün oynanan maçta sık sık sahaya su şişeleri attı. Şişeleri toplamak ise Karius'a düştü.

Almanya ve İngiltere'de futbol oynayan ve böyle bir durumla ilk kez karşılaşan Karius yaşananlara sitem etti.

Öte yandan siyah-beyazlıların yeni kalecisi Karius mücadeyi değerlendirdi.

"BU GOL BANA YAKIŞMADI"

"İlk yarıda en iyi oyunu oynayamadık." diyen Karius, "İstediğimizi yansıtamadık. İlk yarı gol yemedik, şanslıydık. İkinci yarıda daha iyi oynadık. Pozisyonlara girdik ve gol attık. Oyunun son bölümünde böyle bir gol yemek hayal kırıklığı. 2 puan bıraktık, üzgünüz." dedi.

Pepe ve Vida saha içindeki uyumu hakkında konuşan Alman kaleci, "Genel olarak iyiydi. Pepe ve Vida ile 3-4 antrenman yaptık. Çok net fırsatlar vermedik rakibe. Uyum olarak mükemmel değiliz. Birlikte daha çok antrenman yapmak lazım. O zaman iletişim daha güçlü olacaktır." şeklinde konuştu.