Karius Bursa'da sahada

Fabri'nin satışından sonra Tolga Zengin'den umduğunu bulamayan ve Liverpool'dan Karius'u kiralayan Beşiktaş, yeni kalecisiyle ilk sınavını pazar günü Bursa deplasmanında verecek.

YARIN İMZA PAZAR MAÇ

29 Ağustos Çarşamba günü, Vodafone Park'ta, başkan Fikret Orman'ın da katılacağı bir törenle imza atacak olan Alman kalecinin Bursaspor'a karşı ilk kez siyah-beyazlı formayı giymesi bekleniyor.

Öte yandan geçen sezon Liverpool'da Karius'un yedeği olan Mignolet, Alman kalecinin takımdan ayrılacağının kendisine söylenmediğini belirtti.

Mignolet, "Karius'un, yani geçen sezon benim yerime tercih edilen kalecinin, bu sezon kiralanıyor olması çok tuhaf. Benim de kiralanma ihtimalim vardı" dedi.