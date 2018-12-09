Karius dünya basınında

Yaptığı kurtarışlarla Alanya deplasmanından 1 puanla dönülmesini sağlayan Karius'un performansı dış basında da geniş yankı uyandırdı.

İşte Karius hakkında yapılan yorumlar:

KARİUS HERKESİN DUDAĞINDA

Daily Mirror Daily Mirror, resmi Twitter hesabından paylaştığı haberde "Loris Karius'un ismi bu gece Türkiye'deki herkesin dudağında" başlığını kullandı.

Haberde Alman kalecinin Papiss Cisse ve Lucas Villafanez'in pozisyonlarında yaptığı kurtarışlara vurgu yapıldı.

PERFORMANSI ETKİLEYİCİYDİ

FOX Sports Asia adlı internet sitesi ise Karius'un başarılı performansını "Liverpool'un eski kalecisi Beşiktaş için etkileyici kurtarışlara imza attı" başlığıyla haberleştirdi.

İNANILMAZ KURTARIŞLAR YAPTI

Sport Bible adlı haber portalı da başarılı eldivenin performansını "Loris Karius bir değil, iki inanılmaz kurtarış yaptı ve herkesi memnun etti" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

BEŞİKTAŞLILAR KARİUS'A MÜTEŞEKKİR

Fransız Lequipe ve France Football da Alman fi le bekçisi için, “Beşiktaşlılar özellikle Karius’a müteşekkir. Alanya maçından sonra büyük övgü aldı. Karius böyle istedi. 90+3’te Vallafanez’in yakın mesafeden şutunu muhteşem çıkardı” şeklinde yorumlar yaptı.