Karius eldivenleri geri alıyor

Beşiktaş kalecisi Loris Karius, takımının UEFA Avrupa Ligi’nde Genk’le oynadıkları mücadelede eldivenleri Tolga Zengin’e kaptırmıştı.

Kartal’ın Sivasspor’la Vodafone Park’ta oynadığı mücadelede ise bel ağrıları olduğunu söyleyerek kadroda yer almayan Alman kaleci, milli arada herkes tatile çıkarken tesislerde kalarak çalışmayı tercih etti.

ANKARAGÜCÜ MAÇINDA 11'E DÖNÜYOR

Alman kalecinin bu özverisini takdir eden teknik direktör Şenol Güneş, 25 yaşındaki kaleciye eldivenleri geri verme kararı aldı.

Deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan siyah-beyazlıların kalesinde bu hafta Karius olacak.