Karius: En kısa zamanda sahalara döneceğim

Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş forması giyen ve sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacak olan Alman kaleci Loris Karius sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Karius'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bazen talihsiz işler, siz ne kadar ugraşsanız da, başınıza gelebiliyor. Yeni sezona hırslı, konsantre ve odaklanmış bir sekilde hazırlanırken sakatlandım. Çok çalışıp, en kısa zamanda sahalara geri döneceğim. Tüm mesajlarınız ve desteğiniz için teşekkür ederim."

Bilindiği üzere Alman kalecinin sol üst baldırında zorlama tespit edildiği ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.