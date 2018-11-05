Karius henüz beklentileri karşılayamadı

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, sahadan 1-0 mağlup ayrılarak üst sıralara tırmanma şansını kullanamadı.

Epureanu'nun golüne engel olamayan siyah-beyazlılarda gündem Karius'un kötü performansı.

Şimdiye kadar inişli çıkışlı bir grafik çizen Alman kaleci, Malmö maçından sonra Başakşehir karşılaşmasında da hatalı bir gol yedi.

Henüz beklentileri karşılayamayan Karius, kaleciliğinden çok magazinsel haberlerle gündem oluyor.

BANA DA DM'DEN MESAJ ATMIŞTI

Türkiye'ye ilk geldiği günden bu yana adı mankenlerle anılan 25 yaşındaki kaleci için son olarak sunucu Dilay Korkmaz, bir iddiada bulunmuştu.

Korkmaz, "Loris Karius, Türkiye’ye ilk geldiğinde bana da DM’den mesaj attı ancak ben cevap vermedim, o da başka mesaj atmadı. Adam çok yakışıklı ama ben onunla görüşmedim çünkü çok çapkın" demişti.