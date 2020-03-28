Karius ihtar çekti

Koronavirüs nedeniyle liglere ara verilmesi, kulüpleri ekonomik anlamda çok zorluyor.
Birçok gelirden mahrum kalan siyah-beyazlı kulüpte haliyle oyuncu maaşlarında da gecikme yaşandı.
Bazı futbolcular, tüm dünyanın yaşadığı salgın nedeniyle bu durumu anlayışla karşılarken, Loris Karius ise parasının peşine düştü.
ORMAN DÖNEMİNDEN DE ALACAKLARI BULUNUYOR
Alman kalecinin, alacaklarının ödenmesi için kulübü FIFA'ya şikayet ettiği ortaya çıktı.
FIFA'dan gelen ihtarnameyle büyük bir şok yaşayan yönetimin kısa süre içerisinde bu sorunu çözmesi bekleniyor.
Öte yandan Karius'un sadece Ahmet Nur Çebi değil, Fikret Orman döneminden de alacaklarının bulunduğu belirtildi.