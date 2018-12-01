Karius: İlk derbimi kazanmak istiyorum

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Karius, Sarpsborg maçının ardından Galatasaray derbisiyle ilgili konuştu.

ÇOK HEYECANLIYIM

Karius, “İkinci yarı takımdaki mentalite, tavır tutum harikaydı. İç saha takımına bu şartlar avantaj sağlıyor, soğuk, yağmur, rüzgar vardı. Ama biz profesyoneliz bunlara uyum sağlamalıyız. Bunu geç de olsa ikinci yarı yaptık. G.Saray derbisi için çok heyecanlıyım, ilk derbimi kazanmak istiyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle harika bir atmosfer olacak. Bu akşam olduğu gibi herkes yüzde yüzünü verirse derbiden galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum." dedi.