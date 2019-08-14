Karius: İstanbul çılgınlıkların şehri

Beşiktaş'ın file bekçisi Loris Karius, Almanya basınından DAZN'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Alman kalecinin sözleri:

BÖYLE BİR ŞEHİR YOK

"İstanbul çılgınlıkların şehri. 16 milyon insan yaşadığı söyleniyor ancak gayri resmi olarak birkaç milyon daha fazlasıda var. Son derece yoğun bir şehir. Trafik çılgınca ancak elbette güzel bir yer. Avrupa ve Asya'yı ayıran boğaza sahip. Başka böyle bir şehir yok. İstanbul gerçek bir metropol ve orada yaşamak eğlenceli."

GEZMEK KOLAY OLMUYOR

"Bazen şehirde gezmek kolay olmuyor. Çok sayıda insan sizi tanıyor. Böyle büyük bir şehirde bunu beklemiyordum. Ancak taraftarla zaman geçirmek, fotoğraf çektirmek ve imza vermek olumsuz bir durum yaratmıyor."

DERBİLERDE ATMOSFER İNANILMAZ

"Derbilerde inanılmaz atmosferler oluyor. Stadyumlar yanıyor. Sahaya çıktığınızda kimseyle iletişim kuramıyorsunuz. Ancak kesinlikle çok eğlenceli. Maçtan önce Galatasaray formalı taraftarlar, sokakta seninle fotoğraf çektirmek istiyor. Ancak maç esnasında nesneler atılıyor. Burada zihniyet böyle."