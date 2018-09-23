Karius: İstanbul'da seviliyorum

Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius, Alman Bild Gazetesi'ne özel bir röportaj verdi.

İşte Karius'un Bild'e verdiği röportaj:

"Yeni bir rekabet ve her hafta oynayacağım bir kulüp istedim. Gerçekten oynamak istediğim bir yaştayım. Beşiktaş'ın bunun için bana çok yardımı oluyor. İngiltere ve Bundesliga'da oynadım. Şimdi uluslararası alanda ciddi bir konumda olan, geleneklerine bağlı bir kulüpte oynama şansı yakaladım. Taraftarlar, kulüp, oyuncular, benim için kusursuz bir eşleşme oldu."





"Geçen sezon harika geçti ancak mutsuz şekilde sona erdi. Ancak bazı anlarda bir sporcu olduğunun ve normal haftalar gibi anormal haftalar olabileceğinin de farkında olmalısın. Tekrar kendimi toparlamam ve geçmişe takılı kalmamam gerektiğini biliyordum. Liverpool ile finale ulaşmış olmamız bizim için harika bir başarı. Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmayı başaran çok Alman kaleci yok."

"SÜPER LİG KOLAY DEĞİL"

"Süper Lig, kolay bir lig değil. Gümbür gümbür ilerleyebileceğiniz bir yer değil. Stadyumlar dolu, Bundesliga'nın aksine şampiyonluk yarışı var. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 3 iyi takım. Eğer ligin 2. sınıf bir lig olduğunu düşünenler varsa, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i mağlup ettiğini söyleyebilirim. Bu Türk futbolunun hafife alınmaması gerektiğini gösteren bir örnek."





"BURADA SEVİLİYORUM"

"Stattaki atmosfer inanılmaz gürültülü. Çok büyük bir kulüpten, taraftarları harika olan bir kulüpten geldim. Nerede olursan ol, biliyorsun ki Liverpool taraftarları senin arkanda. Beşiktaş taraftarının da desteği muhteşem, harika bir duygu. Taraftarın sevgisini hissetmek iyi hissettiriyor. Havaalanında yüzlerce taraftarın karşılaması tarif edilemez bir durumdu. Normal olarak iyi karşılandım, İstanbul'da sarışın, uzun saçlı çok adam yok."