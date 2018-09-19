Karius: Kadıköy'de atmosferden etkilenmem

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev derbi öncesinde iki taraftan da iddiaları açıklamalar geliyor.

"BÖYLE ATMOSFERLERE ALIŞIĞIM"

Liverpool'dan Beşiktaş'a geçen Alman file bekçisi Loris Karius, pazartesi günü Fenerbahçe deplasmanında Türkiye'deki ilk derbisine çıkacak. Takım arkadaşları kendisine bu mücadelenin önemini anlatıyor. Ancak Karius'un kendisine olan güveni tam.

Tecrübeli file bekçisi, "İngiltere'de bir sürü derbiye çıktım. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde de önemli maçlarda oynadım. Sadece işime odaklanırım. Elbette Fenerbahçe taraftarları bizi baskı altına almaya çalışacak. Bu benim yeni karşılaşacağım bir durum değil" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNİ BEKLİYORUM

Fenerbahçe cephesinde ise Konyaspor maçındaki başarılı performansıyla dikkat çeken Benzia derbiyi kazanacaklarını ifade etti. Cezayirli futbolcu, "Takımla sadece 3-4 idmana çıkma fırsatı buldum. Ancak İstanbul'a hazır gelmiştim. Futbolun dili her yerde aynı. Konyaspor maçı benim açımdan olumlu geçti. Güzel bir akşamdı. Şimdi artık sabırsızlıkla Beşiktaş derbisini bekliyorum. Coşkulu taraftarımızın önünde galip gelip, önce Avrupa Ligi'nde ardından da Süper Lig'deki çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.