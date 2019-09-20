Karius kalesini yine gol kapatamadı

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi grup ilk maçında Slovan Bratislava karşısında 4-2 kaybederken en çok eleştirilen isimlerin başında kaleci Loris Karius geliyordu.

Beşiktaş'ın yediği ilk golde hatalı bir çıkış yapan ve kötü bir zamanlama ile takım arkadaşının da pozisyonunu bozan Karius maç içinde de formsuz bir görüntü çizdi. Karius bu maçta kalesine gelen 6 şutun 4 tanesini çıkaramadı.

57 GOL YEDİ

Karius Beşiktaş forması altında iki sezonda toplam 39 resmi maça çıkarken 57 golü kalesinde gördü.

Alman kalecinin maç başına gol yeme ortalaması 1,46 yani neredeyse 1.5.

DALGA KONUSU OLDU

Büyük hayal kırıklığı yaratan Karius, yaptığı skandal hatalar sonrası sosyal medyada dalga konusu oldu.