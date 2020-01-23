Karius, kendini ıslıklayanlara güldü

Beşiktaş'ın en çok eleştirilen ismi, kaleci Karius.

Siyah-beyazlı ekibe geldiğinden beri kötü pefrormans sergileyen, birçok maçta hatalı goller yinen deneyimli kaleci, dün de eleştirilerin odağındaydı.

(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır.)

MAÇ BOYU ISLIKLANDI

Beşiktaş'ın Erzurumspor'a 3-2 yenildiği karşılaşmada taraftarlar, Karius başta olmak üzere bazı futbolcuları protesto etti.

Alman kaleci, top her ayağına geldiğinde ıslıklandı. Ancak Karius, bu tepkilere karşı beklenmedik bir cevap verdi.

(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır.)

Protesto edilen futbolcular genelde taraftarlardan özür dilerken, Karius ise güldü.

Islıklandığı anda kameralar Karius'u döndü ve 26 yaşındaki kalecinin güldüğü ekranlara yansıdı.

(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır.)