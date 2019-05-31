Karius, Liverpool'un final davetini kabul etmedi

Şampiyonlar Ligi'nde yılın en büyüğü yarın (1 Haziran) oynanacak maçla belli olacak. Avrupa'nın en prestijli kupasını kazanmak için Liverpool ile Tottenham karşı karşıya gelecek.

SEVGİLİSİYLE TATİLE DEVAM

Geçen sezon da final oynayan Liverpool, kupayı Real Madrid'e kaptırmıştı. Final maçında İngiliz ekibinin kalesini ise Beşiktaş'ın Alman kalecisi Karius koruyordu. İspanyol devine karşı yediği hatalı gollerle kupanın kaybedilmesinde büyük rol oynayan Karius, o maçtan sonra siyah-beyazlı ekibe kiralanmıştı.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi final maçını izlemesi için Karius'a davet gönderdi. Deneyimli kalecinin final maçında dikkatleri çekmemek için gelen daveti reddettiği öğrenildi.

İngiliz basınının haberine göre, Liverpool'un davetini geri çeviren Karius, sevgilisi Sophia Thomalla ile Yunanistan'da tatil yapmaya devam ediyor.