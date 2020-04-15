Karius: Ölüm tehditleri aldım

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, ülke basınında Bild'e verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu:

"EVDE KALIYORUM VE TEMASTAN KAÇINIYORUM"

"Evde kalıyorum ve temastan kaçınıyorum. Umarım herkes bu hastalığı ciddiye alır ve kısa sürede hayatımız normale döner.

"BEŞİKTAŞ'A GELDİĞİM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"

Beşiktaş'a geldiğim için pişman değilim. İnançlı bir adımdı benim için. Geçen sezon da şampiyon olabilirdik. Ancak şanssızlıklar yaşadık. Harika deneyimler yaşadım burada. Güçlü bir futbol oynadık ve yeni bir ülkede büyük deneyimler yaşadım.

"BİZ FUTBOLCULAR İNTERNETTE HEP DÜŞMANIZ"

Biz futbolcular özellikle internette hep düşmanız. Eğer her mesajı okursanız 2 gün uyuyamazsınız. İnsanlar bir isim arkasına sığınarak başkalarına saldırıyorlar. Bilhassa sosyal medyada. Ancak tribündeki taraftarı ıslıklıyor diye suçlayamazsınız. Onlar para verip maça geliyor ve güzel bir oyun görmek istiyor. Protesto haklarına sahip. Profesyonel futbolcular da bunu kabul edilmeli.

"ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDIM"

Bazen ölüm tehditleri aldım. Ancak bu tehditleri ciddiye almadım. Bunları genelde profilinde fotoğrafı olmayan ve ismini yazmayan insanlar yapıyor. Sokakta yanımdan geçseler ağızlarını açamazlar.

"GELECEK HAKKINDA KONUŞMAK İÇİN ERKEN"

Beşiktaş'taki sözleşmem sezon sonunda bitiyor. Liverpool'da 2022 yılına kadar sözleşmem var. Şu anda Beşiktaş'ta sezona yoğunlaştım. Yaz hakkında bir şey söylemek için erken. Özellikle koronavirüs nedeniyle şu anda kimse ne olacağını bilmiyor."