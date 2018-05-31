Karius ölüm tehditleri alıyor

Merseyside Emniyeti, Liverpool'un Real Madrid karşısında 3 -1 mağlup olduğu final maçının ardından, hem Alman kaleci Karius'un hem de ailesinin ciddiye alınacak türden ölüm tehditleri aldığını söylüyor.

CİDDİYE ALIYORUZ

Merseyside Emniyeti ise özellikle sosyal medyadan gelen tehditler üzerine "Bu tür sosyal medya paylaşımlarını son derece ciddiye alıyoruz" açıklamasını yaptı.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de oynanan final maçının bitiş düdüğü çaldıktan sonra kaleci Karius gözyaşlarını tutamamış ve tüm Liverpool taraftarlarından özür dilediğini söylemişti.

Alman kaleci, "Benim hatalarım yüzümden finali kaybettik. Herkesten özür dilerim. Keşke zamanı geri alabilseydim. Herkes için üzülüyorum. Takımım, taraftarlarımız. Şu an ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok üzgünüm. Yaptığım bu büyük hata kupayı kaybetmemize sebep oldu." demişti.

100 KORUMAYLA DOLAŞIYOR

Karius'un, her ne kadar üzgün olduğunu dile getirse de günler geçtikçe ölüm tehditleri almaya başladığı ortaya çıktı.

Bunun üzerine Alman kalecinin kendisine 100'e yakın koruma tuttuğu öğrenildi.

AKILLARA ESCOBAR GELDİ

Hatırlanacağı gibi Kolombiyalı futbolcu Andres Escobar'ın takımının ABD'ye 2-1 yenildiği maçta kendi kalesine attığı gol, yaşamına mal olmuştu.

Escobar, şampiyona sonrası ülkesinde silahlı saldırıya uğramış ve yaşamını yitirmişti.

Kolombiya mafyasının bu maç için yüksek miktarlarda bahis oynadığı ve Escobar'ın kendi kalesine attığı golü kabullenemediği iddia edilmişti.