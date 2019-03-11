Karius oyundan çıkmak istedi

Beşiktaş camiası, dün alınan Konyaspor galibiyetine rağmen tatsız bir gece yaşadı. Karius, Şenol Güneş ve yönetim taraftarın hedefindeydi.

ISLIKLANINCA OYUNDAN ÇIKMAK İSTEDİ

Geldiği günden beri Beşiktaş'a beklenen katkıyı yapamayan Karius'un Konyaspor maçında özel bir misafiri vardı. Nişanlısı Sophia Thomalla, Alman kaleciye destek olmak için Vodafone Park'ta yerini aldı. Ancak işler Karius'un istediği gibi gitmedi.

Mücadelenin belli bölümlerinde ıslıklanan Karius'un morali son derece bozuldu. Özellikle kız arkadaşının da olduğu maçta beklemediği bir tepkiyle karşılaşan deneyimli kaleci, devre arasında oyundan çıkmak istedi.

"Beni oyundan çıkarın" diyen Karius'a Güneş'ten olumsuz yanıt geldi. 25 yaşındaki kalecinin kız arkadaşı Thomalla'nın da yaşananlardan dolayı son derece mutsuz olduğu ekranlara yansıdı.

GÜNEŞ: KARİUS'LA OLMUYOR

Maçın ardından Karius'un performansından memnun olmadığını ifade eden Güneş, "Tolga Zengin olsa hemen oynatırım. Çocuk yetenekli ama olmadı, tutmuyor şu ana kadar. Karius'un elektriği, heyecanı donuk. Takıma ait olma konusunda eksikleri var, benim de hatam vardır tabii. Bununla veya diğerleri ile sezonu kapatacağız, bu oyuncular bizim oyuncumuz" ifadelerini kullandı.