Karius sezon sonu gönderiliyor

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş sahasında lider Sivasspor'u konuk etti.

Rakibini yenerek şampiyonluk yarışında zirveye bir adım daha yaklaşmak isteyen siyah-beyazlı ekip, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı ve 10 puan geriye düştü.

KARİUS'UN HATASIYLA SİVAS GOLÜ BULDU

Beşiktaş'ın mağlubiyeti sonrası en çok tartışılan isim yine Alman kaleci Karius oldu.

Geçen sezon gelen ve yediği hatalı gollerle oldukça fazla eleştirilen deneyimli file bekçisi bu yıl da taraftarları çileden çıkarmaya devam ediyor.

Sivasspor'un Erdoğan'la bulduğu frikik golünde topu elinden kaçıran 26 yaşındaki kaleci, kaybedilen 3 puanın baş sorumlusu oldu.

Kötü bir maç çıkaran Karius, mücadelenin uzatma bölümünde gol atmak için korner atışında rakip ceza sahasında gitti ancak kalesinde golü görüyordu.

Hakan Arslan, Karius'u kalesine dönerken gafil avladı ve çalımladı ancak topu orta sahadan boş kaleye gönderemedi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Siyah-beyazlı takımla olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Karius, Liverpool'a dönecek.

Alman kaleci, gelecek sezon Beşiktaş'ın kadrosunda yer almayacak.