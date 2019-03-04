Karius'un sözleşmesindeki özel madde

Beşiktaş'ta Karius krizi yaşanıyor...

Sezon başında Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanan Alman kaleci, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Fabri'yi aratan Alman file bekçisinin sözleşmesinde 8 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunun bulunduğu ortaya çıktı.

Karius'la yola devam etmek istemeyen siyah-beyazlı yönetim ise, bu parayı vermemek için 25 yaşındaki kalecinin sözleşmesini feshetmeyi planlıyor.

TOP KARİUS'TA

Ancak bunu yapabilmek için Karius'un da ikna olması şart. Eğer Alman kaleci Liverpool'a geri dönmek isterse siyah-beyazlılar opsiyon maddesinden kurtulmuş olacak.