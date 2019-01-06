Karius: Tanımadığım kadınlarla adımı yazıyorlar

Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiraladığı Alman kaleci Loris Karius, Antalya kampında basın toplantısı düzenledi.

Siyah-beyazlı takımda zaman zaman kötü performans göstermesiyle ilgili soruya yanıt veren Karius, "Beşiktaş'a adapte oldum. İlk yarıda sıkıntılar, sakatlıklar yaşadık. Her hafta savunmada değişiklik oluyordu ve bu bizim için kolay değildi. Ligin ikinci yarısında daha iyi olmalıyız" dedi.

"İSMİNİ BİLMEDİĞİM KADINLARLA YAZIYORLAR"

Özel hayatıyla sıkça gündeme gelmesiyle ilgili soru üzerine Karius, "Medyada yazılanların büyük bir kısmı saçmalık. Özel hayatım ve performanslarım yüzünden yalan haberler çıkıyor. Basında ismini hiç duymadığım kadınlarla adımı yan yana yazıyorlar. Bunların hiç aslı yok. İngiliz basını da Türkiye'de yazılanları alıyor, yani hep burada çıkan hikayelerin devamı oluyor. Kulübün içinde doğrusu biliniyor fakat dışarıdan farklı görünebiliyor." ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'a Fabri'nin geri döneceği konuşuluyor, ne diyeceksin?" şeklindeki soruyu da yanıtlayan Loris Karius, "Yazılıp çizilenleri dinlesem çoktan Liverpool'a dönmüştüm. Ben çok iyi bir kaleci olduğumu düşünüyorum. Öyle yedek bekleyecek bir kaleci değilim" açıklamasını yaptı.

(Karius ve sevgilisi Alman model Sophia Thomalla)