Karius: Türk insanı çok cana yakın

Beşiktaş'ta kiralık olarak bulunan ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Loris Karius, katıldığı bir Youtube kanalında samimi açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlılarda gösterdiği performans nedeniyle sık sık eleştiri oklarının hedefi haline gelen 26 yaşındaki kaleci, Türk insanının çok cana yakın olduğunu belirtti.

''DİĞER İNSANLARDAN FARKLI DEĞİLİM''

Karantina nedeniyle yapabileceklerinin kısıtlı olduğunu dile getiren Alman kaleci, ''Evde kahvaltı, spor ve egzersiz yapıyorum. Yemek pişiriyorum, film ve dizi izliyorum. PlayStation oynuyorum, arkadaşlarla FaceTime yapıyorum. Diğer insanlardan farklı değilim, şu anda yapabileceğimiz şeyler bunlar.'' ifadelerini kullandı.

''BENİ GÖRDÜĞÜNDE MUTSUZ OLAN BİRİNİ GÖRMEDİM''

Türk insanının çok cana yakın olduğuna da vurgu yapan Karius, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''Türk insanı biraz Almanlardan farklı, çok cana yakın ve çok yardımsever. Beni gördüğüne mutsuz olan birini görmedim ya da bir şeye ihtiyacım olduğunda yardım etmeyen olmadı.''