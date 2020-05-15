Karius, Türkiye'den ayrılmadan önce saç ektirdi

Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Loris Karius, iki sezon boyunca siyah beyazlı forma ile gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatmıştı.
Sık sık Beşiktaş tribünleri tarafından protesto edilen Alman kaleci, kulübü, alacakları nedeniyle FIFA'ya şikayet etmişti.
Ardından siyah-beyazlılarla sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Loris Karius ile ilgili ilginç bir olay ortaya çıktı.
DÖNMEDEN ÖNCE SAÇ EKTİRDİ
26 yaşındaki kalecinin, İstanbul'dan ayrılmadan önce özel bir saç ekim merkezinde gerçekleştirilen seansla 4 bin saç teli ektirdiği öğrenildi.
Bu işlemin ardından Karius, özel bir uçakla Almanya'ya döndü.