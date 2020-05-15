Karius, Türkiye'den ayrılmadan önce saç ektirdi

Arda'dan Fenerbahçe yanıtı: Herkes kendi tarafında güzel

1 Falcao'nun fazla kiloları dikkat çekti Koronavirüs nedeniyle aylardır sahada antrenman yapamayan, sadece evde bireysel olarak çalışan Radamel Falcao'nun, kilo aldığı görüldü.

2 Mustafa Cengiz taburcu oldu Beyninde tespit edilen üç ur nedeniyle ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, taburcu edildi.

3 Vaka sayısı 10'a yükselen Beşiktaş'ta neler oluyor TFF'nin "Testler idmanlara başlamadan önce yapılacak" şeklindeki uyarısını dikkate almayan ve 3 gün sonra test yaptıran Beşiktaş'ta, koronavirüsün bu yüzden hızla yayıldığı ortaya çıktı.

4 Ali Koç'un, gitmek isteyen Kruse'ye cevabı Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Max Kruse, hayalinin Almanya'ya dönmek olduğunu söylemişti. Sarı-lacivertli yönetim, "5 milyon euro getirirsen, gidebilirsin" dedi.

5 Hasan Ali'yi Başakşehir de istiyor Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'a, bir talip daha çıktı. Galatasaray'dan sonra Başakşehir'in de tecrübeli sol bekle temasa geçtiği öğrenildi.

6 Futbol dünyasında koronavirüse yakalanan isimler Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını, spor camiasını da etkisi altına aldı. Futbol dünyasındaki önemli isimler salgına yakalanırken, ne yazık ki vefat haberleri de gelmişti.

7 Al İttihad, Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödeyecek Hırvat teknik direktör Slaven Bilic, eski kulübü Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'a karşı açtığı davayı kazandı.

8 Şener Özbayraklı evlendi Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı, bir süredir birlikte olduğu Şilan Makal ile dünyaevine girdi.

9 Galatasaray'da indirim teklifi kabul edildi Futbolcularından maaşlarında yüzde 30'luk indirime gitmelerini isteyen Galatasaray'da, Muslera dışında yabancı oyuncular sıcak yaklaşmayınca oran, yüzde 15'e çekildi. Futbolcular, teklifi kabul etti.