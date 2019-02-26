Karius yine beklentilerin altında kaldı

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Tarihin en ilginç derbilerinden birine sahne olan maçta siyah-beyazlı ekip ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

KARİUS YİNE VASATI AŞAMADI

İkinci yarıda ise sahada Fenerbahçe fırtınası vardı. Miha Zajc, Sadık Çiftpınar ve Hasan Ali Kaldırım'ın golleriyle skoru 3-3'e getiren sarı-lacivertliler, galibiyeti kaçıran taraf oldu.

Sezon başından bu yana performansı tartışılan Karius, ilk iki golde topu adeta izledi. Karius, Hasan Ali'nin şutunda ise müdahale etmek için çaba gösterse de meşin yuvarlağı ağlarında gördü.

Alman file bekçisinin sezon sonunda Liverpool'a dönmesi bekleniyor.